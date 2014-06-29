Лавров: все шаги США в АТР направлены на то, чтобы "закрываться" от РФ и КНР

Глава МИД РФ рассказал о том, что Вашингтон кривит душой, говоря в АСЕАН об открытости в регионе АТР.

Американская администрация и их международные союзники предпринимают все возможные усилия для того, чтобы добиться изоляции России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед журналистами на итоговой пресс-конференции. Мероприятие созвано по результатам участия страны в 19-м Восточноазиатском саммите. Дипломат указал СМ И на парадоксальный характер лозунга Вашингтона о формировании так называемого свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Все практические шаги США и их союзников нацелены на то, чтобы закрываться от России, закрываться от Китая, перетягивать на свою сторону как можно больше членов Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров добавил, что США и их союзники в один голос подтверждали приверженность центральной роли АСЕАН в развитии сотрудничества в данном регионе, но в реальности они кривили душой, так как делают все для того, чтобы сдерживать развитие Москвы и Пекина.

Лавров заявил, что атака на ядерные объекты Ирана стала бы серьезной провокацией.

Фото и видео: МИД России