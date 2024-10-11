Лавров: атака на ядерные объекты Ирана стала бы серьезной провокацией

Глава МИД РФ прокомментировал возможную реакцию Израиля на ракетный удар Ирана.

Реализация угроз об атаке на мирные ядерные объекты Ирана стала бы очень серьезной провокацией на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед журналистами на итоговой пресс-конференции. Мероприятие созвано по результатам участия страны в 19-м Восточноазиатском саммите. Таким образом чиновник отреагировал на вероятность нанесения Израилем удара по объектам противника.

Конечно же, если будут реализованы планы или угрозы атаки на мирные ядерные объекты Исламской Республики Иран, это будет очень серьезной провокацией. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дополнительно дипломат оценил заявления о том, что парламент в Тегеране якобы всерьез рассматривает возможность выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ожидании возможного ответного ракетного удара со стороны еврейского государства. В Москве исходят из оценок Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Его эксперты не фиксируют признаков перевода ядерной программы Ирана в военное русло.

Лавров: итоговую декларацию Восточноазиатского саммита не приняли из-за США.

Фото и видео: МИД России