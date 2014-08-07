Глава МИД РФ рассказал о позиции США и коллективного Запада на ВАС.

Итоговую декларацию 19-го Восточноазиатского саммита не удалось в 2024 году принять из-за настойчивых попыток американских представителей и других стран коллективного Запада придать ей сугубо политизированный характер. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед журналистами на итоговой пресс-конференции. Мероприятие созвано по результатам участия страны в 19-м ВАС.

Не удалось принять из-за настойчивых попыток США, Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии прежде всего придать этому документу сугубо политизированный характер, отойти от практики, которая уже многие десятилетия... Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров напомнил, что все декларации излагали направления практического сотрудничества в экономической, торговой, гуманитарных сферах и инвестициях. Сейчас Запад методично блокировал все эти действия, а взамен потребовал, чтобы Москва расписалась в "смертных грехах" по украинскому кризису. В МИД РФ пояснили, что именно Вашингтон вместе с союзниками спровоцировали государственный переворот в Киеве и с того момента поддерживают преступный режим.

Лавров: КНР и АСЕАН работают над Кодексом поведения в Южно-Китайском море.

Фото и видео: МИД России