Лавров: КНР и АСЕАН работают над Кодексом поведения в Южно-Китайском море

Глава МИД РФ сообщил о позиции Пекина, которую огласил Ли Цян.

Китай и АСЕАН работают разработкой Кодекса поведения в Южно-Китайском море. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед журналистами на итоговой пресс-конференции. Мероприятие созвано по результатам участия страны в 19-м Восточноазиатском саммите. Дипломат полагает, что США и их международные партнеры же выстраивают военно-политические альянсы закрытого блокового характера, что нацелено на принцип сдерживания Москвы и Пекина.

Тема Южно-Китайского моря звучала достаточно часто... Китайский премьер Ли Цян подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы все вопросы регулировались на основе международного права, прежде всего Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, и в рамках переговорного процесса. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дополнительно Сергей Лавров прокомментировал вопрос о том, получилось ли у Вашингтона постараться сделать ключевым поводом для нового спора в рамках заседания региональный конфликт в Южно-Китайском море и украинский кризис. По мнению дипломата, отклика эти темы у стран-членов АСЕАН не нашли. Однако коллективный Запад, включая Японию, Новую Зеландию и Австралию, поддакивали страны к американским тезисам.

Лавров выразил озабоченность ремилитаризацией Японии.

Фото и видео: МИД России