Лавров выразил озабоченность ремилитаризацией Японии

Глава МИД РФ прокомментировал слова японского премьера Сигэру Исиба.

В Москве выразили озабоченность ремилитаризацией Японии. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед журналистами на итоговой пресс-конференции. Мероприятие созвано по результатам участия страны в 19-м Восточноазиатском саммите. Дипломат указал на то, что действия Токио могут привести к демонтажу системы современного миропорядка.

Откровенный отказ от мирного развития страны, конечно же, не может не беспокоить. Это может, в общем-то, привести заменой на тот самый порядок, основанный на правилах, о котором говорил Сигэру Исиба. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт указал на то, что власти Японии позабыли уроки Второй мировой войны, поэтому сейчас ведут курс на увеличение военных расходов и модернизацию доктриальных документов. В последние входят концепция возможности нанесения превентивных ударов. Страна расширяет планы по созданию глобальной системы противоракетной обороны, с возможностью размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования американского производства в Японии. Также в МИД РФ указали на укрепление военного потенциала Токио в киберпространстве, космосе и прочих областях.

Лавров: РФ поддерживает усилия Афганистана по противодействию терроризму.

Фото и видео: МИД России