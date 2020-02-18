Лавров: РФ поддерживает усилия Афганистана по противодействию терроризму

В МИД России рассказал о борьбе с боевиками в регионе Ближнего Востока.

Кремль поддерживает действия официальных властей Афганистана по купированию в регионе террористической угрозы. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в ходе выступления с приветственным словом, оглашенном на заседании московского формата консультаций по стране Ближнего Востока. Дипломат указал на то, что на территории все еще находятся боевики, в также набеги совершаются из-за границы. По мнению руководителя внешнеполитического ведомства РФ, в общих интересах оказывать действенную поддержку в противодействии террористам на указанном направлении.

Особо ценно, что, даже находясь в сложнейшей экономической ситуации, власти страны достаточно эффективно противостоят тому же ИГ* (* - террористическая организация, запрещена в РФ, отряды которого периодически организуют набеги на территорию Афганистана. Сергей Лавров, глава МИД РФ

РФ продолжит поставки в Афганистан продовольствия и товаров первой необходимости.

Фото и видео: МИД России