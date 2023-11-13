РФ продолжит поставки в Афганистан продовольствия и товаров первой необходимости

Сергей Лавров указал на гуманитарную обстановку в Афганистане.

Москва продолжит на регулярной основе поставлять на территорию Афганистана продовольствие и товары первой необходимости. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров в ходе выступления с приветственным словом, оглашенном на заседании московского формата консультаций по стране Ближнего Востока. Дипломат указал международным союзникам, что специалисты ООН приводят статистику о том, что в гуманитарной помощи нуждаются более 23 миллионов человек, из которых 12 млн - несовершеннолетние.

Продолжим осуществлять на регулярной основе поставки в Афганистан продовольствия, товаров первой необходимости. Москва также продолжит курс на развитие политических и торгово-экономических связей с Афганистаном. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В России исходят из необходимости увеличения объемов международного гуманитарного содействия мирному населению Афганистана, а эти поставки не могут быть политизированными.

Лавров призвал Запад вернуть незаконно присвоенные активы Афганистана и снять санкции.

Фото и видео: МИД России