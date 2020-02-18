Лавров призвал Запад вернуть незаконно присвоенные активы Афганистана и снять санкции

В МИД РФ рассказали о необходимости изменения политики со стороны Запада по отношению к Афганистану.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров призвал страны коллективного Запада признать ответственность за постконфликтное восстановление Афганистана, а также снять санкционное давление и вернуть незаконно присвоенные финансовые и имущественные активы официального Кабула. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления с приветственным словом, оглашенном на заседании московского формата консультаций по стране Ближнего Востока.

По-моему, нет нужны никого в этом убеждать, очевиден тупик, в который заводит ситуацию вокруг Афганистана циничная политика коллективного Запада. Обращаемся с настоятельным призывом признать ответственность за постконфликтное восстановление... Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал обстановку в районе Курской АЭС очень напряженной.

Фото и видео: МИД России