Глава МИД РФ рассказал об угрозах для объектов энергетики, исходящей от ВСУ.

В районе Курской атомной электростанции охраняется очень напряженная ситуация. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам РФ Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе в Москве, посвященном урегулированию кризисных ситуаций вокруг Украины. Дипломат указал также на попытки совершения армией киевского режима воздушных ударов по Ленинградской, Калининской, Запорожской АЭС. Кроме этого, специалист напомнил о том, что режимный объект на Запорожской АЭС находился буквально на грани катастрофы, когда 11 августа в результате обстрела ВСУ возник пожар. В результате огонь серьезно повредил одну из двух башен охлаждения электростанции.

Это серьезная ситуация. Запад на нее посмотрел легкомысленно, я бы сказал. Хотя действия их марионеток могут в итоге привести к катастрофе подобной чернобыльской, от которой пострадает прежде всего Европа". Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российские военные уверенно выжимают ВСУ из Курской области, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России