Глава МИД РФ оценил вторжение ВСУ в российский приграничный регион.

Российские Вооруженные силы уже выжимают армию киевского режима с территории Курской области. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам РФ Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе в Москве, посвященном урегулированию кризисных ситуаций вокруг Украины. Дипломат указал иностранцам на то, что Россия обязательно выжмет ВСУ с приграничной территории. Он добавил, что противник также продолжает собственные атаки на мирных граждан в Белгородской и Брянской областях России, а также периодически запускает дроны по другим приграничным регионам страны.

Все это мы можем наблюдать в том числе и в рамках вторжения украинских вооруженных сил с террористическими целями в Курскую область, откуда их сейчас уверенно выжимают и выжмут, никаких сомнений быть не может. Сергей Лавров, глава МИД РФ

НАТО координирует украинские удары, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России