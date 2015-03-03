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Российские военные уверенно выжимают ВСУ из Курской области, заявил Лавров

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Глава МИД РФ оценил вторжение ВСУ в российский приграничный регион.

Российские Вооруженные силы уже выжимают армию киевского режима с территории Курской области. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам РФ Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе в Москве, посвященном урегулированию кризисных ситуаций вокруг Украины. Дипломат указал иностранцам на то, что Россия обязательно выжмет ВСУ с приграничной территории. Он добавил, что противник также продолжает собственные атаки на мирных граждан в Белгородской и Брянской областях России, а также периодически запускает дроны по другим приграничным регионам страны.

Все это мы можем наблюдать в том числе и в рамках вторжения украинских вооруженных сил с террористическими целями в Курскую область, откуда их сейчас уверенно выжимают и выжмут, никаких сомнений быть не может.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

НАТО координирует украинские удары, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России

Теги: всу, курская бласть, курская область, мид, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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