НАТО координирует украинские удары, заявил Лавров

Глава МИД РФ обвинил Запад в поддержке атак ВСУ на гражданские объекты.

Специалисты Североатлантического военного альянса координируют удары по гражданским объектам, расположенным на территории России. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам РФ Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе в Москве, посвященном урегулированию кризисных ситуаций вокруг Украины. Дипломат заметил, что западные кураторы кроме различных вооружений дают ВСУ сведения от своей военно-космической разведки, которые затем используются для определения местонахождения и поражения целей в глубине территории России.

Цели эти - жилые дома, объекты жизнеобеспечения, энергетическая и промышленная инфраструктура, ну и просто социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники. Западные военные специалисты буквально в ручном режиме координируют нанесение ударов высокоточными средствами поражения. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров прокомментировал решение разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами.

Фото и видео: МИД России