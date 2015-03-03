Лавров прокомментировал решение разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами

Глава МИД РФ оценил рабочую поездку главы Госдепа и МИД Британии на Украину.

Москва считает, что страны коллективного Запада давно сняли ограничения на осуществление воздушных ударов Вооруженными силами Украины натовским дальнобойным оружием по российской территории. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам РФ Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе в Москве, посвященном урегулированию кризисных ситуаций вокруг Украины. Дополнительно дипломат назвал визит американского государственного Энтони Блинкена и руководителя британского внешнеполитического ведомства Дэвида Лэмми в Киев "инсценировкой".

У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: украинцы остаются россиянам братским народом.

Фото и видео: МИД России