По его словам, на это не повлияет заказ Запада на превращение Украины в нацистскую угрозу для Москвы.

Украинцы остаются россиянам братским народом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По его словам, на это не повлияет заказ Запада на превращение Украины в нацистскую угрозу для Москвы. Он подчеркнул, что у западных стран не получится настроить Украину против России

Но судороги какие-то, агония, которую мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой "курской акции", они очевидны для всех. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров призвал США не шутить с красными линиями России.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН