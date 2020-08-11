Лавров: украинцы остаются россиянам братским народом

Украинцы остаются россиянам братским народом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
По его словам, на это не повлияет заказ Запада на превращение Украины в нацистскую угрозу для Москвы. Он подчеркнул, что у западных стран не получится настроить Украину против России
Но судороги какие-то, агония, которую мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой "курской акции", они очевидны для всех.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Ранее Лавров призвал США не шутить с красными линиями России.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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