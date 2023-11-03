По его словам, американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал США не шутить с красными линиями России. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Лавров прокомментировал сообщения в СМИ о планах Вашингтона поставить Украине крылатые ракеты для истребителей F-16. По его словам, американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали.

Кто шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров назвал обсуждение применения Киевом ракет Storm Shadow игрой с огнем.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН