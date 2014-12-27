По его словам, в Москве давно слышат эти спекуляции.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал обсуждение применения Киевом ракет Storm Shadow игрой с огнем. Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.

По словам Лаврова, в Москве давно слышат эти спекуляции. Глава МИД прокомментировал публикацию Guardian о том, что Украина хочет нанести "демонстративный удар" ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. По его словам, это выглядит как баловство со спичками.

Это очень опасная штука для взрослых дядек и тетек, которым доверено ядерное оружие в той или иной западной стране. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров быть не может.

Видео: МИД России