Лавров: после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров быть не может

На вопрос, каким может быть ответ РФ, глава МИД напомнил, что это "находится в компетенции верховного главнокомандующего".

После вторжения украинских войск в Курскую область переговоров быть не может. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Лавров напомнил о словах президента РФ Владимира Путина после того, как ВСУ вторглись на территорию Курской области. Он также отметил, что Кремль позже даст оценку этой ситуации. На вопрос, каким может быть ответ России на эти действия, глава МИД напомнил, что это "находится в компетенции верховного главнокомандующего".

Ранее Лавров прокомментировал слова Шольца о ракетах США в ФРГ.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН