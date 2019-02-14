Лавров прокомментировал слова Шольца о ракетах США в ФРГ

Глава МИД РФ отреагировал на высказывание канцлера ФРГ о размещении американских ракет.

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали слова немецкого канцлера Олафа Шольца, увязавшего вопрос о размещении американских ракет в Германии с прекращением Россией СВО. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил перед журналистами на пресс-конференции, организованной по результатам совещания "Россия-АСЕАН" и встречи глав профильных ведомств стран-участниц Восточноазиатского саммита.

Господин Шольц известен такими, как минимум, я бы сказал, простодушными заявлениями, простенькими идеями славится. Проблема-то не в том, что будут размещены некогда запрещенные наземные системы ракет средней и меньшей дальности. СВО не для этого была организована, и не это вынудило президента принять соответствующее решение. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат напомнил о том, что СВО началась ради того, чтобы ликвидировать угрозы для национальной безопасности России, которые формировались на Украине, а также для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Сергей Лавров отметил, что ДНР и ЛНР вопреки обязательствам киевского режима по минским договоренностям, день за днем подвергались обстрелам со стороны ВСУ.

Напомним, что Олаф Шольц на традиционной летней пресс-конференции с местными СМИ, отвечая на вопрос об условиях для отказа от размещения американских ракет на территории Германии, увязал данный вопрос о размещении американских ракет в ФРГ с прекращением Россией ведения специальной военной операции на Украине.

Лавров рассказал, какие вопросы обсудит с главой МИД Южной Кореи.

Фото и видео: МИД России