Лавров рассказал, какие вопросы обсудит с главой МИД Южной Кореи

Глава МИД РФ указал, что встреча запланирована по инициативе сеульского коллеги.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства обсудит с коллегой из Южной Кореи Чо Тхэ Ёль американские маневры, происходящие вокруг Корейского полуострова. По мнению главы МИД РФ, маневры США в регионе нацелены на то, что Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил перед журналистами на пресс-конференции, организованной по результатам совещания "Россия-АСЕАН" и встречи глав профильных ведомств стран-участниц Восточноазиатского саммита. Дипломат заметил, что рабочий контакт Москве предложил именно Сеул, поэтому Сергей Лавров предполагает, что его коллеге есть, что сказать.

Я со своей стороны изложу откровенно наши оценки той ситуации, в которую все глубже и глубже затягивают Сеул. Имею в виду прежде всего американские маневры вокруг Корейского полуострова с целью изолировать, наказать КНДР. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров рассказал, что не слушает заявления Кулебы и Зеленского.

Фото и видео: МИД России