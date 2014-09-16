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Лавров рассказал, какие вопросы обсудит с главой МИД Южной Кореи

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Глава МИД РФ указал, что встреча запланирована по инициативе сеульского коллеги.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства обсудит с коллегой из Южной Кореи Чо Тхэ Ёль американские маневры, происходящие вокруг Корейского полуострова. По мнению главы МИД РФ, маневры США в регионе нацелены на то, что  Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил перед журналистами на пресс-конференции, организованной по результатам совещания "Россия-АСЕАН" и встречи глав профильных ведомств стран-участниц Восточноазиатского саммита. Дипломат заметил, что рабочий контакт Москве предложил именно Сеул, поэтому Сергей Лавров предполагает, что его коллеге есть, что сказать.

Я со своей стороны изложу откровенно наши оценки той ситуации, в которую все глубже и глубже затягивают Сеул. Имею в виду прежде всего американские маневры вокруг Корейского полуострова с целью изолировать, наказать КНДР.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров рассказал, что не слушает заявления Кулебы и Зеленского.

Фото и видео: МИД России

Теги: мид, сергей лавров, чо тхэ ёль, южная корея
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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