Глава МИД РФ прокомментировал смену позиций в Киеве.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что что не слушают, что говорят лидер киевского режима Владимир Зеленский и местный министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба, в том числе о перспективе переговоров с Москвой по мирному урегулированию кризиса в регионе. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил перед журналистами на пресс-конференции, организованной по результатам совещания "Россия-АСЕАН" и встречи глав профильных ведомств стран-участниц Восточноазиатского саммита. Эксперт заметил, что оба указанных политика , часто произносят прямо противоположные вещи. Таким образом глава МИД РФ оценил перед СМИ недавние высказывания Кулебы о готовности Киева провести с Москвой переговоры.

Как к Кулебе, как еще к этому относиться. Он это уже не первый раз говорит. И говорил иногда еще прямо противоположные вещи. Совсем недавно они говорили про переговоры. Зеленский упоминал о готовности в конечном итоге сесть за стол с российскими представителями. Я их не слушаю, честно говоря. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Россия добивается полного контроля МАГАТЭ за AUKUS, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России