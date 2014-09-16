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Лавров рассказал, что не слушает заявления Кулебы и Зеленского

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Глава МИД РФ прокомментировал смену позиций в Киеве.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что что не слушают, что говорят лидер киевского режима Владимир Зеленский и местный министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба, в том числе о перспективе переговоров с Москвой по мирному урегулированию кризиса в регионе. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил перед журналистами на пресс-конференции, организованной по результатам совещания "Россия-АСЕАН" и встречи глав профильных ведомств стран-участниц Восточноазиатского саммита. Эксперт заметил, что оба указанных политика , часто произносят прямо противоположные вещи.  Таким образом глава МИД РФ оценил перед СМИ недавние высказывания Кулебы о готовности Киева провести с Москвой переговоры.

Как к Кулебе, как еще к этому относиться. Он это уже не первый раз говорит. И говорил иногда еще прямо противоположные вещи. Совсем недавно они говорили про переговоры. Зеленский упоминал о готовности в конечном итоге сесть за стол с российскими представителями. Я их не слушаю, честно говоря.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Россия добивается полного контроля МАГАТЭ за AUKUS, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России

Теги: владимир зеленский, дмитрий кулеба, мид, переговоры, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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