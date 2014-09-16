Россия добивается полного контроля МАГАТЭ за AUKUS, заявил Лавров

Глава МД РФ объяснил назначение союза Великобритании, США и Австралии в АТР.

Москва добивается того, чтобы МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) полностью контролировало деятельность AUKUS в вопросе размещения на территории Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) компонентов ядерного оружия. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил перед журналистами на пресс-конференции, организованной по результатам совещания "Россия-АСЕАН" и встречи глав профильных ведомств стран-участниц Восточноазиатского саммита.

Первый шаг был сделан, когда создавался блок AUKUS - США, Британия и Австралия. Это проект по строительству подводных лодок с ядерной установкой. Тема очень рискованная и требует постоянного полноценного контроля со стороны МАГАТЭ, к чему члены AUKUS не вполне готовы. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров надеется на осознание странами АСЕАН опасности размещения ракет США.

Фото и видео: МИД России