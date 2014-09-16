Лавров надеется на осознание странами АСЕАН опасности размещения ракет США

Глава МИД РФ рассказал об угрозе в Азиатско-Тихоокеанском регионе со стороны США.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на осознание членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии опасности, которая таится в планах американской администрации по размещению ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил перед журналистами на пресс-конференции, организованной по результатам совещания "Россия-АСЕАН" и встречи глав профильных ведомств стран-участниц Восточноазиатского саммита.

Когда США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, они стали производить такие ракеты наземного базирования, которые этим договором запрещены, и уже пошла информация об их планах... Я надеюсь, что страны АСЕАН прекрасно понимают опасность. Сергей Лавров, глава МИД РФ

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Фото и видео: МИД России