Глава МИД РФ напомнил о позитиве для Москвы на фронте.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что сейчас как из рога изобилия посыпались многочисленные идеи по мирному урегулированию на Украине. Это происходит в тот момент, когда коллективный Запад стал осознавать невозможность победить Москву. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил перед журналистами на пресс-конференции, организованной по результатам совещания "Россия-АСЕАН" и встречи глав профильных ведомств стран-участниц Восточноазиатского саммита. Дипломат пояснил, что не считает необходимым для себя регулярно комментировать те идеи, которые посыпались от международных союзниках киевского режима.

Сейчас как из рога изобилия посыпались в условиях осознания Западом бесперспективности расчета на поражение РФ и в условиях, когда Запад все больше и больше осознает никчемность Зеленского и его режима. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров прокомментировал ситуацию в Южно-Китайском море.

Фото и видео: МИД России