Лавров прокомментировал ситуацию в Южно-Китайском море

Глава МИД РФ рассказал о том, какие темы обсуждались с китайскими коллегами.

Ситуация в Южно-Китайском море должна решаться без вмешательства извне. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил перед журналистами на пресс-конференции, организованной по результатам совещания "Россия-АСЕАН" и встречи глав профильных ведомств стран-участниц Восточноазиатского саммита. Дипломат указал СМИ на то, что Москва совместно с китайскими друзьями обсудили обстановку в тайваньском проливе. Страны полагают, что коллективный Запад только на словах подтверждает свою приверженность принципу "одного Китая", хотя на практике продвигает весьма конфронтационные подходы, занимаясь вооружением острова.

Россия выступает за то, чтобы без вмешательства извне соответствующие территориальные споры решались заинтересованными странами, и приветствовали продолжающийся диалог между АСЕАН и КНР по формированию кодекса поведения. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам министра, такой подход Вашингтона противоречит принципу "одного Китая" и нацелен на то, чтобы фактически увековечить статус-кво для Тайваня. В России полагают, что на самом деле Запад воспринимает Тайвань как отдельное образование от КНР.

Лавров: Запад "уходит под корягу", если ему показывают заявления Украины о правах русских.

Фото и видео: МИД России