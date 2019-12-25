Глава МИД РФ озвучил позицию Москвы в роли председателя Арктического совета.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал рассматривать Арктику как территорию мира и стабильности. Своей позицией министр поделился на заседании с коллегами. МИД РФ планирует распространить позитивные конструктивные взаимоотношения между странами-участницами Арктического совета и наладить с ними открытый диалог.

Только через сотрудничество можно обеспечить процветание Арктики. Важно распространять позитивные взаимоотношения и на военную сферу, о чем мы не раз говорили, прежде всего через возобновление многостороннего диалога арктических государств по линии Генштабов ВС. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что к Москве перешло председательство в Арктическом совете на два года. До этого управление осуществлялось Исландией. АС учрежден еще в 1996 году. В него входят Дания, Исландия, США, Финляндия, Швеция, Норвегия и Канада.

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Фото: МИД России