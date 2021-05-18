Блинкен озвучил позицию США по Арктике

В Госдепе США сблизили позиции по региону и Исландией.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен озвучил позицию Вашингтона по Арктике. Об этом чиновник сообщил журналистам в рамках пресс-конференции в Рейкьявике. Там он переговорил с коллегой из МИД Исландии Гудлаугуром Тором Тордарсоном. Блинкен заметил, что Госдепартамент рассчитывает на то, что арктический регион будет освобожден от конфликтов.

Мы поговорили о наших общих обязательствах по отношению к Арктике... Исландия и США хотят, чтобы там было всестороннее сотрудничество, при котором страны действуют ответственно. Энтони Блинкен, госсекретарь США

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Видео: YT / NewsNOW from FOX