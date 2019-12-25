Его площадь составляет более 4300 квадратных километров.

От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг. О этом сообщает пресс-служба Европейского космического агентства.

Согласно опубликованным данным, площадь поверхности айсберга составляет более 4300 квадратных километров, что сопоставимо с территорий испанского острова Майорка. Айсберг имеет длину 170 километров и ширину 25 километров. Объекту дали название А-76.

Сообщается, что айсберг откололся от западной части шельфового ледника Ронне в Антарктиде. В настоящее время он находится в акватории моря Уэдделла.

Напомним, в феврале текущего года иакже от Антарктиды откололся айсберг размером с Санкт-Петербург. На леднике располагалась исследовательская станция Великобритании "Галлея". Сообщалось, что во время инцидента персонал станции отсутствовал.

Ранее Мишустин утвердил концепцию председательства России в Арктическом совете.

Фото: esa.int