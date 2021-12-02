В Совете Федерации чиновник прокомментировал подарок, сделанный Эрдогану местным политиком.

Глава МИД Сергей Лавров о карте тюркского мира: мы тоже можем покрасить регионы в разные цвета. Во время выступления в рамках правительственного часа на пленарном заседании Совета Федерации чиновник оценил перед сенаторами проект, презентованный турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. По словам министра внешнеполитического ведомства, Москва также способна обозначить разными цветами на карте мира места, на которых проживают "соплеменники". Ничего зазорного в данном вопросе МИД РФ не видит.

И у нас есть такой ареал из наших соплеменников и наших соотечественников, мы тоже можем покрасить карту мира в определенные цвета, придавая им различную тональность. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров напомнил, что в этом случае российские обозначения займут практически все мировые регионы. Туда будет включено постсоветское пространство, Израиль, Латинская Америка, США и европейский регион.

Напомним, что Эрдогану карту тюркского мира подарил лидер местной националистической Партии Девлет Бахчели. В тюркский мир он включил часть южных регионов РФ, а также Восточную Сибирь, Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР, отдельные земли Монголии и Ирана.

Лавров: Россия предлагает создать Каспийский совет.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

