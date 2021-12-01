Лавров допустил обсуждение Путиным и Эрдоганом идеи о посредничестве Турции

В МИД РФ оценили возможность включения Турции в урегулировании конфликта между Киевом и Москвой.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного звонка могут обсудить предложение Турции о посредничестве. Такое заявление в рамках правительственного часа на пленарном заседании Совета Федерации сделал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник уточнил, что говорит об урегулировании взаимоотношений между Москвой и Киевом. Ранее Анкара выразила готовность и намерение помочь сторонам в конфликте. В офисе президента Владимира Зеленского данную инициативу приветствовали.

Вот этот подход проявился в недавнем заявлении президента Эрдогана о том, что он готов стать посредником.Кремль в лице Дмитрия Пескова уже отреагировал на эту тираду, сказал, что мы не являемся стороной конфликта... Планируется телефонный разговор наших лидеров. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт напомнил сенаторам о том, что специфика российско-турецких отношений на уровне президентов и глав МИД является "очень позитивной". Москва и Анкара имеют ряд разногласий по международным проблемам, но при этом настроены в эффективном, товарищеском, откровенном и взаимоуважительном общении друг с другом.

МИД готовит инициативы по поручению Путина о гарантиях безопасности.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

