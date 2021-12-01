МИД готовит инициативы по поручению Путина о гарантиях безопасности

Сергей Лавров рассказал о выполнении поручений президента в МИД РФ.

МИД готовит инициативы по поручению российского президента Владимира Путина о гарантиях безопасности. Об этом в рамках выступления на пленарном заседании в Совете Федерации парламентариям рассказал министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник уточнил, что следует обеспечить защиту стране на ее западных рубежах. Об этом упоминалось лидером РФ на коллегии министерства 18 ноября.

Путин не только дал принципиальные оценки ситуации на ключевых направлениях деятельности российской дипломатии, но и поставил перед нами масштабные практические задачи на перспективу. Ситуация в мировых делах остается непростой, а в некоторых делах просто деградирует. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров уточнил, что отечественные дипломаты будут добиваться долгосрочных надежных гарантий безопасности для России на западной государственной границе. Сейчас специалисты подготавливают соответствующие меры.

МИД: НАТО целенаправленно испытывает Россию на прочность.

Фото и видео: Совет Федерации

