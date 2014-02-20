МИД: НАТО целенаправленно испытывает Россию на прочность

Россия не может оставить без внимания увеличение количества военной техники альянса у госграниц.

Североатлантический альянс намеренно "испытывает на прочность" Россию. Об этом говорится в материале внешнеполитического ведомства РФ, опубликованном на его официальном сайте.

В министерстве отметили, что НАТО направляет военный флот и авиацию к границам России. Эти действия связаны с проведением военных учений в Черном море, на что Москва не может не реагировать.

НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать. При этом наши ответные меры адекватны, соразмерны и сдержанны. из сообщения МИД РФ

В ведомстве подчеркнули, что действия России носят исключительно оборонительный характер, так как в последнее время в акватории Черного моря происходит усиление присутствия военных сил альянса.

Уточняется, что почти каждую неделю российские специалисты фиксируют более 50 самолетов-разведчиков и БПЛА, перемещающихся вдоль государственных границ.

В МИД напомнили НАТО, что Крым является территорией РФ, поэтому российские военные находятся там на законном основании.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обвинил США в нагнетании военной истерии у государственных границ.

Фото: МИД России