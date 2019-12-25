Лавров обвинил США в нагнетании военной истерии у российских границ

В МИД РФ считают, что Вашингтон окружил РФ кольцом из военных баз.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обвинил США в нагнетании военной истерии у государственных границ. Такое заявление чиновник сделал в приветственной речи к участникам ежегодной научно-образовательной программы "Диалог во имя будущего" от Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Гость мероприятия рассказал о том, что Вашингтон со всех сторон обложил РФ военными базами.

То, что США обложили нас со всех сторон своими военными базами - это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, и, тем не менее, постоянно нагнетается вот эта истерия. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ объяснили, что последние недели Запад и Украина выражает обеспокоенность "стягиванием" российских сил к границе с Киевом. В Кремле уже объясняли иностранным коллегам, что в пределах своей страны Москва может перемещать войска так, как считает нужным. При этом официальный пресс-секретарь президента Владимира Путина подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать. Государство намерено продолжить размещать у своих рубежей силы из-за нестабильности региона.

Пентагон: США рассчитывают укрепить возможности сдерживания России в Европе.

Фото и видео: МИД России

