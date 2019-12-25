Пентагон: Россия продолжает наращивать войска у границы с Украиной

Джон Кирби рассказал о позиции США по увеличению числа военных из РФ около границ Киева.

Пентагон утверждает, что Россия продолжает наращивать войска у границы с Украиной. Такое заявление на регулярном брифинге для журналистов сделал официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби. Чиновник прокомментировал сведения о якобы находящихся около государственной границы российских военнослужащих. О численности сил пресс-секретарь не стал давать информацию.

Мы продолжаем видеть передвижения, мы продолжаем видеть увеличение их сил. Это подразделения комбинированного характера. Я говорю о том, это различные виды подразделений, которые продолжают собираться. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Эксперт напомнил о том, что Вашингтон продолжает с большой тревогой наблюдать за развитием обстановки. США призвали Москву к большей транспарентности в своем поведении у границ. Кирби напомнил, что любые эскалационные действия вызывают напряженность не только у США, но и их союзников в европейском регионе.

Глава Пентагона пообещал не допустить возрождения ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Ираке.

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