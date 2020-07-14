Ллойд Остин рассказал о поддержке правительства Ирака в борьбе с боевиками.

Глава Пентагона пообещал не допустить возрождения ИГ* в Ираке. Такое заявление американский министр по обороне сделал на ежегодной международной конференции по вопросам региональной безопасности "Манамский диалог" в Бахрейне. Чиновник призвал коллег с Ближнего Востока не позволять боевикам восстанавливать свои мощности в регионе. Вашингтон окажет максимальную поддержку Багдаду, чтобы не допустить угрозы.

Нас по-прежнему беспокоит ИГ*, и иракское правительство беспокоит ИГ*. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать правительство Ирака в том, чтобы не допустить восстановление мощи этой группировки. Ллойд Остин, глава Пентагона

В 2022 году США намерены направить больше усилий на развитие сил собственных военнослужащих на территории арабского государства, а также на подготовку иракских коллег из Вооруженных сил.

Пентагон назвал иранские ударные беспилотники угрозой силам США.

ИГ* - запрещенная на территории России террористическая организация

Фото: YouTube / The Hill