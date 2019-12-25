Пентагон: США рассчитывают укрепить возможности сдерживания России в Европе

Мара Карлин рассказала об отчете в расстановке американских ВС в европейском регионе.

В Пентагоне заявили, что США рассчитывают укрепить возможности сдерживания России в Европе. Об этом на регулярном брифинге с журналистами сообщила исполняющая обязанности помощника заместителя главы американского оборонного ведомства по политическим вопросам Мара Карлин. Она рассказала прессе о завершении обзора расстановки Вооруженных сил Вашингтона в мире. Его специалисты вели с февраля текущего года.

После нескольких месяцев анализа и тесной межведомственной координации Байден утвердил выводы и рекомендации министра Остина. Что касается Европы, то обзор укрепляет надежные средства военного сдерживания российской агрессии в Европе и позволяет силам НАТО действовать более эффективно. Мара Карлин, представитель Пентагона

Чиновница пояснила, что с 2014 года США проводил правильные корректировки по расстановке собственных военных сил в европейском регионе для сдерживания РФ. Карлин напомнила, что Вашингтон активно начал предпринимать действия после того, как Москва вторглась на территорию Крыма. В частности, Пентагон углубил сотрудничество с партнерами в оборонной сфере по всему региону. Существующие контакты и проекты чиновники намерены продолжать.

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