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Пентагон: США рассчитывают укрепить возможности сдерживания России в Европе
Сегодня, 8:29
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Пентагон: США рассчитывают укрепить возможности сдерживания России в Европе

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Мара Карлин рассказала об отчете в расстановке американских ВС в европейском регионе.

В Пентагоне заявили, что США рассчитывают укрепить возможности сдерживания России в Европе. Об этом на регулярном брифинге с журналистами сообщила исполняющая обязанности помощника заместителя главы американского оборонного ведомства по политическим вопросам Мара Карлин. Она рассказала прессе о завершении обзора расстановки Вооруженных сил Вашингтона в мире. Его специалисты вели с февраля текущего года.

После нескольких месяцев анализа и тесной межведомственной координации Байден утвердил выводы и рекомендации министра Остина. Что касается Европы, то обзор укрепляет надежные средства военного сдерживания российской агрессии в Европе и позволяет силам НАТО действовать более эффективно.

Мара Карлин, представитель Пентагона

Чиновница пояснила, что с 2014 года США проводил правильные корректировки по расстановке собственных военных сил в европейском регионе для сдерживания РФ. Карлин напомнила, что Вашингтон активно начал предпринимать действия после того, как Москва вторглась на территорию Крыма. В частности, Пентагон углубил сотрудничество с партнерами в оборонной сфере по всему региону. Существующие контакты и проекты чиновники намерены продолжать.

Пентагон: Россия продолжает наращивать войска у границы с Украиной.

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Теги: европа, мара карлин, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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emezilov
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