Лавров: Россия предлагает создать Каспийский совет

В МИД рФ раскрыли подробности об организации нового ведомства стран "каспийской пятерки".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва предлагает создать Каспийский совет. Такая инициатива приурочена к подготовке Прикаспийского саммита, который состоится в Ашхабаде. Центром совета, по предложению РФ, может стать Астрахань. В организации будут подниматься вопросы по сотрудничеству сторон в регионе. Такими сведениями с сенаторами поделился министр, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

Уже есть проекты соглашений, которые готовы к подписанию. Но всем хочется дождаться, когда появится возможность встретиться лично. Это всегда эффективнее и позволяет более доверительно обсудить важные вопросы. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт напомнил коллегам о том, что на данный момент "пятерка саммита" согласовывает детали встречи. Иностранные партнеры опасаются того, что Каспийский совет станет очередной бюрократической структурой. В МИД РФ заметили, что следует организовать совет "без крупной секретариатской машины" в рамках регулярных совещаний.

Лавров допустил обсуждение Путиным и Эрдоганом идеи о посредничестве Турции.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

