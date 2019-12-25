Лавров назвал тупиковой линию США в политике по отношению к России

Глава МИД РФ считает Вашингтон ненадежным партнером.

Российский министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал тупиковой и "тупой" линию США в политике по отношению к Москве. Такой информацией чиновник поделился с журналистами на пресс-конференции, собранной по итогам переговоров с коллегой из Казахстана Мухтаром Тлеуберди. По словам специалиста, санкционная политика Вашингтона безрезультатна.

Эта линия вызывает все больше критики в США, даже такая провашингтонская структура, как неправительственная организация "Атлантический совет", уже публикует материалы, в которых критикуется эта абсолютно тупиковая линия США в отношении России - тупиковая, может быть, даже тупая. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр заметил, что Россию такая позиция Белого дома только убеждает в том, что Москва должна полагаться исключительно на собственные силу, так как ни США, ни их союзников нельзя назвать надежными партнерами. Чиновник считает, что в основных жизнеобеспечивающих страну областях в Вашингтоне полагаются на то, "с какой ноги они встают с утра".

Лавров: в ЕАЭС нужны общие правила сертификатов вакцинации.

Фото: МИД России