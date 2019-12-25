Лавров: на Западе прекрасно осознают, что Крым является частью России

В МИД РФ рассказали, что странам Запада придется выбираться из угла, в который они сами забрались.

Западные страны прекрасно осознают, что Крым является частью России. Такую позицию высказал во время выступления в арт-кластере "Таврида" российский министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он ответил на вопрос участников форума о том, когда страны признают статус региона. По мнению спикера, сейчас Запад лишь пытается подыгрывать действующим властям Украины.

Все они прекрасно осознают, что Крым российский. И исключительно для того, чтобы выводить нас из равновесия, пытаются подыгрывать откровенно расистским, неонацистским действиям и планам нынешнего киевского режима. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ считают, что если западные партнеры Москвы вынуждены прятать свое полное осознание реальности за устремлением подыгрывать "пещерным инстинктам" Киева, то в этом случае Лаврову их жаль. Он уверен, что страны загоняют себя в угол, из которого им будет очень трудно выбираться, хотя выбираться им придется.

Лавров: РФ полагается на оценки США о том, что талибы могут захватить Кабул через месяц.

Фото и видео: МИД России