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Лавров: РФ полагается на оценки США о том, что талибы могут захватить Кабул через месяц

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В МИД РФ оценили ситуацию с талибами в Афганистане.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров полагается на оценки США о том, что талибы могут захватить Кабул через месяц. Такое заявление чиновник сделал перед участниками арт-кластера "Таврида". Ранее в Вашингтоне предположили, что столица Афганистана может быть захвачена членами радикального движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) за 1-3 месяца. Министр подчеркнул, что все происходящее является последствиями вывода американских войск и сил международной коалиции из региона.

Поскольку все, что происходит в Афганистане, - это результат двадцатилетнего пребывания там военных США, мы полагаемся на оценки.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров не видит ничего плохого в ассоциации России с балалайками, медведями и водкой.

Фото и видео: МИД России

Теги: афганистан, мид, сергей лавров, таврида, талибы
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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