Лавров не видит ничего плохого в ассоциации России с балалайками, медведями и водкой

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не видит ничего плохого в ассоциации РФ с балалайками, медведями и водкой. Такое заявление чиновник сделал на выступлении в арт-кластере "Таврида". Он ответил на вопрос о том, как изменить отношение Запада к традиционным элементам национальной культуры.
Слава Богу, что у нас такие символы. Не мы их придумывали, от жизни все это идет. Просто воспринимают нас как страну балалайки, медведей, водки. Это, во-первых, признак веселья и доброго отношения к жизни. А медведи - признак нашего бережного отношения к природе.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Чиновник полагает, что хороший показатель, что упоминание о России вызывает у иностранцев улыбки и позитивные эмоции, а не такие символы, которые возникают у многих после упоминание индейцев. Лавров заметил, что судьба этого народа в США несопоставимо хуже, так как там люди живут в резервациях.
Лавров прокомментировал высказывания Лукашенко о Крыме.
Фото и видео: МИД России
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