Лавров не видит ничего плохого в ассоциации России с балалайками, медведями и водкой

Глава МИД РФ оценил ассоциации, которые у иностранцев вызывает упоминание о России.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не видит ничего плохого в ассоциации РФ с балалайками, медведями и водкой. Такое заявление чиновник сделал на выступлении в арт-кластере "Таврида". Он ответил на вопрос о том, как изменить отношение Запада к традиционным элементам национальной культуры.

Слава Богу, что у нас такие символы. Не мы их придумывали, от жизни все это идет. Просто воспринимают нас как страну балалайки, медведей, водки. Это, во-первых, признак веселья и доброго отношения к жизни. А медведи - признак нашего бережного отношения к природе. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник полагает, что хороший показатель, что упоминание о России вызывает у иностранцев улыбки и позитивные эмоции, а не такие символы, которые возникают у многих после упоминание индейцев. Лавров заметил, что судьба этого народа в США несопоставимо хуже, так как там люди живут в резервациях.

Лавров прокомментировал высказывания Лукашенко о Крыме.

Фото и видео: МИД России