Лавров прокомментировал высказывания Лукашенко о Крыме

В МИД РФ напомнили главе Белоруссии о соглашении по Союзному государству.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал высказывания Александра Лукашенко о Крыме. На выступлении в арт-кластере "Таврида" чиновник напомнил, что полуостров входит в состав Союзного государства как часть территории РФ. Это законодательно закреплено. Ранее президент Белоруссии сообщил, что готов признать воссоединение региона с Россией, как только это сделает "последний российский олигарх".

У нас есть Договор о Союзном государстве, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и РФ в соответствии с их законодательством. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: РФ не ставит перед собой задачу понравиться тем, кто может помочь экономически.

Фото и видео: МИД России