Лавров прокомментировал высказывания Лукашенко о Крыме

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал высказывания Александра Лукашенко о Крыме. На выступлении в арт-кластере "Таврида" чиновник напомнил, что полуостров входит в состав Союзного государства как часть территории РФ. Это законодательно закреплено. Ранее президент Белоруссии сообщил, что готов признать воссоединение региона с Россией, как только это сделает "последний российский олигарх".
У нас есть Договор о Союзном государстве, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и РФ в соответствии с их законодательством.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров: РФ не ставит перед собой задачу понравиться тем, кто может помочь экономически.
Фото и видео: МИД России
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