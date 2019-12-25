Лавров: РФ не ставит перед собой задачу понравиться тем, кто может помочь экономически

В МИД РФ рассказали о главном богатстве РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что РФ не ставит перед собой задачу понравиться тем, кто может помочь стране экономически. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на арт-кластере "Таврида". Спикер напомнил, что Москва не будет отказываться от национальных интересов. Лавров рассказал, что сейчас отдельные оппозиционные силы пытаются доказать, что после распада СССР государству следовало бы пойти по пути развития ФРГ и Японии после Второй мировой войны.

Т.е. отдаться во власть победителя, беспрекословно следовать советам победителей в холодной войне. Тогда это бы обеспечило такое же экономическое чудо. Я надеюсь, здесь нет нужды объяснять, насколько неприемлем сам этот подход. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр напомнил, что нельзя добиваться государственного развития ценой национального унижения, достоинством народа и многонациональной культуры. По мнению Лаврова, в этих факторах заключается сила страны, которая обеспечивается богаче, чем "на долларовой купюре".

Лавров назвал позицию Запада по Крыму позорной.

Фото и видео: МИД России