Глава МИД оценил попытки Запада повлиять на развитие РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, почему Запад "наказывает" Россию. Свою позицию чиновник высказал во время выступления в арт-кластере "Таврида". Он уверен, что западные страны поняли, что Москву не сбить с собственного пути развития.

Наша линия на укрепление своего суверенитета стала встречать сопротивление. А потом, когда Запад понял, что нас с этого курса не собьешь, нас стали наказывать. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал планируемый Киевом форум "Крымской платформы" шабашем.

Фото и видео: МИД России