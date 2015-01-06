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Лавров рассказал, почему Запад "наказывает" Россию

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Глава МИД оценил попытки Запада повлиять на развитие РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, почему Запад "наказывает" Россию. Свою позицию чиновник высказал во время выступления в арт-кластере "Таврида". Он уверен, что западные страны поняли, что Москву не сбить с собственного пути развития.

Наша линия на укрепление своего суверенитета стала встречать сопротивление. А потом, когда Запад понял, что нас с этого курса не собьешь, нас стали наказывать.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал планируемый Киевом форум "Крымской платформы" шабашем.

Фото и видео: МИД России

Теги: запад, мид, сергей лавров, таврида
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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