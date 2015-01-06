Глава МИД РФ напомнил о референдуме на полуострове в 2014 году.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал позицию Запада по Крыму позорной после проведенного на полуострове референдума в 2014 году. Такое заявление чиновник сделал во время выступления в арт-кластере "Таврида". По мнению специалиста, позиция стран пытается оскорбить волеизъявление местного населения.

Это настолько позорная позиция наших западных партнеров, которые поощрили украинский госпереворот. С тех пор вы видите, что происходит с русским языком на Украине, как пытаются всячески оскорбить свободные чувства, свободные волеизъявления народа Крыма. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД напомнили, что Москва просила гарантов безопасности "образумить оппозиционеров", а также вернуться к выполнению международных соглашений, подписанных Западом. При этом страны "развели руками". Лавров напомнил, что референдум в Крыму проводился при поддержке военных из РФ, которые обеспечивали порядок во время мероприятия. Чиновник удивился, что после бескровного голосования на Западе стали говорить о том, что Россия аннексировала регион.

Лавров рассказал, почему Запад "наказывает" Россию.

Фото и видео: МИД России