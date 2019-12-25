Лавров: гражданская дипломатия окрепла с ослаблением межведомственных связей с Западом

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что гражданская дипломатия окрепла с ослаблением прямых межведомственных связей с Западом. Об этом чиновник сообщил участникам арт-кластера "Таврида".
В условиях, когда межгосударственные связи так сильно подморожены нашими западными собеседниками, возрастает многократно значение связей по линии общественности, по линии гражданского общества - гуманитарные, культурные, студенческие обмены.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Министр напомнил, что Москва открыта к сотрудничеству с партнерами, но при этом знают об их ненадежности. В первую очередь Россию интересует взаимодействие со странами по вопросам стратегической стабильности в мире. Несмотря на "заморозки в отношениях", дипломаты смогли организовать в ряде западных стран, включая Великобританию, Японию, Италию, Францию, Австрию перекрестные годы искусства, языков и научные обмены.
Лавров: на Западе прекрасно осознают, что Крым является частью России.
Фото и видео: МИД России
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