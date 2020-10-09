Лавров: Россия рассматривает перспективы развития отношений с Данией

Глава МИД РФ встретился в Москве с датским коллегой.

Сергей Лавров рассказал о том, что Россия рассматривает перспективы развития отношений с Данией. Москва хочет нормализовать диалог с Копенгагеном в интересах двух народов. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в рамках встречи с коллегой из Дании Еппе Куфудом.

Я знаю, что вы тщательно готовились к сегодняшним переговорам, анонсировали их неоднократно в прессе. Мы тоже заинтересованы сегодня посмотреть на состояние отношений между Россией и Данией, на причины их нынешних осложнений и на перспективы их развития Сергей Лавров, глава МИД России

Российский министр отметил, что встреча в Москве является отличной возможностью для диалога с Данией. Он напомнил, что процесс начался в сентябре 2019 года в рамках общения на Генеральной ассамблее ООН.

Лавров заявил, что врачи "Шарите" не нашли в анализах Навального боевых ядов.

Видео: МИД России