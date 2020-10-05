Лавров заявил, что врачи "Шарите" не нашли в анализах Навального боевых ядов

О следах "Новичка" в организме оппозиционера рассказали только после исследования его анализов в клинике Бундесвера.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что врачи "Шарите" не нашли в анализах Алексея Навального боевых ядов и других отравляющих веществ. Заявление он сделал на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.

Он напомнил, что врачи из Омска передали все пробы и результаты анализов Навального немецким коллегам, когда те перевозили политика в клинику "Шарите". В получении информации они расписались.

Более того, супруга Навального подписала документ, в котором брала на себя все последствия его транспортировки в Германию. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он отметил, что подпись Юлии Навальной была нужна, потому что российские врачи не были уверены в том, что траспортировка в Германию безопасна.

Лавров подчеркнул, что омские врачи не нашли в крови Навального отравляющих веществ, не обнаружили их и в "Шарите". О следах "Новичка" в организме оппозиционера рассказали только после исследования его анализов в клинике Бундесвера.

Глава российского МИДа задался вопросом — шведские и французские медики брали самостоятельно или им просто передали результаты немецкие коллеги.

Ранее мы писали, что Лавров считает, что Берлин взял курс на сдерживание России.

Видео: VK / МИД России