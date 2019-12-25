До этого Еврокомиссия подготовила доклад, которой предполагает новые санкции.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил возможные новые ограничения для российских товаров в Евросоюзе. Он отметил, что РФ не оставит без ответа данные санкции, если они последуют.

Министр рассказал, что Еврокомиссия подготовила доклад "О существенных искажениях в экономике РФ для целей проведения расследований в области торговой защиты".

Документ носит откровенно предвзятый характер, чреват возникновением дополнительных ограничений. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров заявил, что врачи "Шарите" не нашли в анализах Навального боевых ядов. Он подчеркнул, что омские врачи не нашли в крови Навального отравляющих веществ, не обнаружили их и в "Шарите". О следах "Новичка" в организме оппозиционера рассказали только после исследования его анализов в клинике Бундесвера.

Фото: VK.com / МИД РФ