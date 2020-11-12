Лавров: Россия обеспокоена тем, что волнения в Белоруссии еще продолжаются

Сергей Лавров заявил о том, что Россия обеспокоена тем, что волнения в Белоруссии еще продолжаются. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал на пресс-конференции журналистам. По мнению чиновника, в республике Москва отмечает уменьшение числа участников акций протеста.
Если в целом оценивать ситуацию, мы, конечно, обеспокоены тем, что продолжаются там различные волнения, хотя удовлетворены тем, что эти протесты сходят на нет. Число участников несанкционированных акций сокращается, как я понимаю
Сергей Лавров, глава МИД России
Лавров напомнил о том, что в Белоруссии активно обсуждается реформа Конституции. Руководство страны имеет четкий график, а также содержание правок, которое объясняется населению. В частности, обновленный документ подразумевает перераспределение части обязанностей главы государства, ограничение его полномочий. В конце ноября Россия поднимет вопрос об аккредитации журналистов в Белоруссии.
Лавров заявил, что оппозиция Армении пытается спекулировать на договоренностях по Карабаху.
Видео: МИД России
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