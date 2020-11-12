Лавров: Россия обеспокоена тем, что волнения в Белоруссии еще продолжаются

Глава МИД России прокомментировал продолжающиеся в республике протесты.

Сергей Лавров заявил о том, что Россия обеспокоена тем, что волнения в Белоруссии еще продолжаются. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал на пресс-конференции журналистам. По мнению чиновника, в республике Москва отмечает уменьшение числа участников акций протеста.

Если в целом оценивать ситуацию, мы, конечно, обеспокоены тем, что продолжаются там различные волнения, хотя удовлетворены тем, что эти протесты сходят на нет. Число участников несанкционированных акций сокращается, как я понимаю Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров напомнил о том, что в Белоруссии активно обсуждается реформа Конституции. Руководство страны имеет четкий график, а также содержание правок, которое объясняется населению. В частности, обновленный документ подразумевает перераспределение части обязанностей главы государства, ограничение его полномочий. В конце ноября Россия поднимет вопрос об аккредитации журналистов в Белоруссии.

Лавров заявил, что оппозиция Армении пытается спекулировать на договоренностях по Карабаху.

Видео: МИД России