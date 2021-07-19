Лавров: Россия изучает возможность производства в Никарагуа российской вакцины от COVID-19

В Никарагуа захотели производить "Ковивак", однако, по ряду причин это будет сложно осуществить.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти рассматривают возможность налаживания производства российских вакцин от COVID-19 на территории Никарагуа. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Никарагуа Денисом Монкадой Колиндресом.

По словам Лаврова, с такой инициативой власти Никарагуа выступили несколько месяцев назад. Речь идет о производстве препарата "Ковивак", которую разработали на базе Центра имени Чумакова. Однако уточняется, что это "вопрос непростой".

Во-первых, потому что предприятие настроено на производство вакцин против гриппа и его мощности полностью загружены именно этими препаратами, которые поставляются не только в Никарагуа, но и в Венесуэлу, на Кубу, в Эквадор. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Вторая проблема заключается в том, что "Ковивак" в отличие от других российских вакцин выпускается в небольших количествах из-за незначительных производственных мощностей Центра. Кроме того, на территории РФ спрос на данный препарат от коронавируса полностью не удовлетворен. По словам Лаврова, в настоящее время из-за этих причин изучаются возможности налаживания производства какой-либо российской вакцины от COVID-19 в Никарагуа.

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Видео: МИД РФ