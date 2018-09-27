Лавров: РФ, Катар и Турция акцентировали важность оказания сирийцам гуманитарной помощи

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что РФ, Катар и Турция акцентировали важность оказания сирийцам неотложной гуманитарной помощи. Такое заявление чиновник сделал на встрече с коллегами Мевлютом Чавушоглу и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Спикер сожалеет о том, что в реализации программы негативно воздействуют односторонние западные санкции.
Мы акцентировали важность оказания сирийцам неотложного гуманитарного содействия, в том числе в борьбе с последствиями с коронавирусной инфекцией, а также оказанием помощи в восстановлении разрушенных в ходе войны объектов гражданской инфраструктуры.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров добавил, что три государства, принимающие участие в пресс-конференции, намерены активно действовать на благо безопасного добровольного возвращения беженцев в Сирию, а также обезопасить внутреннее перемещение населения до мест и постоянного проживания.
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Фото и видео: МИД России
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